La stagione NBA potrebbe finire a settembre

Negli aggiornamenti costanti sulla situazione della NBA e su una sua possibile ripresa l’unica certezza che emerge è la ferma volontà di finire la stagione in corso. In questo senso si sono infatti espressi giocatori, dirigenti e addetti ai lavori. La volontà è talmente forte che la stagione potrebbe arrivare a concludersi fino a settembre, se necessario.

A dichiararlo, in una intervista, il GM degli Orlando Magic Alex Martins:

“La nostra Lega ha deciso che proveremo a concludere stagione e play-off fino a che le date ce lo permetteranno. Abbiamo avuto una discussione sulla possibile posticipazione dell’inizio della prossima stagione, per cercare di trarre il massimo possibile da questa stagione.”

Parole che confermano quanto già ipotizzato nei giorni scorsi, e cioè la disponibilità a cominciare la prossima regular season anche a dicembre pur di non lasciare incompiuta l’attuale stagione, a cui mancava davvero poco per arrivare ai Playoff. La lega nel frattempo ha avviato la procedura per il rimborso dei biglietti in vista di una ripresa che, se anche dovesse concretizzarsi, non potrà prescindere dalle porte chiuse al pubblico.

