Dennis Rodman. Basta soltanto pronunciarne il nome per richiamare alla mente di molti (appassionati NBA e non) un’infinita serie di aneddoti, racconti e storie al limite del reale (a volte anche oltre, ma il bello con personaggi del genere è proprio quello). Metterle insieme tutte avrebbe voluto dire scrivere “le 3902089 cose che (forse) non sapete..”, mentre di seguito ce ne sono “soltanto” 10: alcune note e altre un po’ meno.

Qualora doveste averne altre, scrivetele pure nei commenti dell’articolo. Anche perché si fa subito a scriverne qualche altra decina di top 10 su di lui.

Buona scoperta!

9. Fu fidanzato con Madonna

All Star Game 1994. Veronica Ciccone, in arte Madonna, chiede espressamente di conoscere quell’eccentrico giocatore che così bene stava giocando sui parquet NBA. LEI CHE VUOLE CONOSCERE LUI.

Nella sua autobiografia Rodman racconta addirittura di averla portata a letto la notte stessa che l’ha conosciuta (e se lo dice lui..), in quella che è stata una storia che a lungo ha occupato le copertine dei rotocalchi scandalistici. In cui, visto il protagonista, non è mancata una certa cura del dettaglio:

“Mi vietava categoricamente di utilizzare i preservativi: vivevo con l’ossessione di diventare il padre dei suoi figli!”

Non che sarebbe stato un pessimo affare Dennis!