NBA, al via il rimborso biglietti

In attesa di capire se, quando e come la stagione interrotta l’11 marzo scorso potrà riprendere, la macchina organizzativa NBA si mette in moto per venire incontro ai tifosi. Dato che, in ogni caso, l’opzione porte chiuse appare l’unica percorribile, come riportato da Shams Charania di The Athletic, la lega ha iniziato a rimborsare i biglietti e gli abbonamenti.

Beginning Monday, NBA teams are advising fans of their ticket refund and credit policies due to the suspended regular season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 4, 2020

La situazione è in evoluzione e le modifiche al calendario avranno ripercussioni a catena su eventi collaterali quali Combine e Draft, nonché, ovviamente, sulla stagione ventura: allo studio, in attesa di ufficialità, ipotesi di inizio posticipato, magari nel giorno di Natale, come accadde dopo il lockout dell’estate 2011.

