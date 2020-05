Il proprietario dei Los Angeles Clippers Steve Ballmer ha completato l’acquisto del The Forum, storica arena a Inglewood costruita nel 1967, dove hanno giocato anche i Los Angeles Lakers e i Sacramento Kings. Con l’acquisto dell’impianto, ora non ci sono più problemi per iniziare a costruire la nuova arena dei Clippers.

Come scrive Ohm Youngmisuk per ESPN la CAPSS LLC, società guidata da Steve Ballmer, ha versato 400 milioni di dollari nelle casse della Madison Square Garden Company per completare l’acquisto del Forum.

Steve Ballmer completes $400M deal to buy The Forum, clearing the path for the Clippers' new Inglewood arena. The Forum will remain a live music venue and Forum employees are expected to remain according to the Clippers https://t.co/Hn9wtIS7pF — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) May 4, 2020

Un accordo che mette fine a tutte le querelle degli anni passati: James Dolan, proprietario dei Knicks e della MSG Company, aveva indetto varie azioni legali per bloccare, vista la vicinanza con The Forum, la costruzione della nuova arena dei Clippers.

Con l’acquisto dell’impianto, dovrebbero presto partire i lavori per dar vita alla nuova casa dei Clippers: un’arena da 18.000 posti vicina da inaugurare entro la stagione 2024/25.

In questi anni il The Forum ha ospitato concerti e altri eventi dal vivo. Un compito che Gillian Zucker, presidente delle operazioni commerciali dei Clippers, vorrà sfruttare anche in futuro:

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto al The Forum nella nostra famiglia. Il talentoso team di The Forum ha dato vita a un locale di intrattenimento di livello mondiale: ci impegneremo a rafforzare questa reputazione“

Un altro aspetto importante da tenere in considerazione sarà la vicinanza tra la nuova arena e lo storico impianto:

“Avere sotto la stessa proprietà l’arena di basket da 18.000 posti e il Forum ci consentirà una programmazione coordinata tra le due sedi. Avere i due impianti vicini migliorerà la gestione del traffico durante le partite e i concerti“

