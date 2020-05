NBA, Ben Simmons potrà finire la stagione

C’e’ ancora in certezza su quello che sarà il futuro della stagione 2019-2020. Le franchigie stanno ancora cercando di trovare una soluzione che sia la migliore possibile. E se alla fine il campionato si finirà, i Philadelphia Seventy Sixers potranno contare anche sul fondamentale apporto di uno dei leader della franchigia, Ben Simmons.

A dichiararlo il GM della squadra di Philadelphia, Elton Brand, come riportato da Keith Pompey del PhilyInquirer.

Simmons, infortunatosi alla schiena a fine febbraio, è stato costretto ad uno stop di quasi due mesi.

Ora però, secondo Brand, anche se il giocatore non ha ancora iniziato a giocare partite o sfide contro avversari, si può essere ottimisti su un suo ritorno in campo. Il GM, infatti, ha dichiarato in conference-call di aver visto tramite FaceTime miglioramenti nel recupero del giocatore e di crederci.

“Ci siamo presi il nostro tempo. Con questo infortunio siamo stati metodici e scrupolosi perchè non avevamo fretta. È difficile ipotizzare, ma se lui sta lavorando bene, e sono sicuro che lo sta facendo, è vicino a esser pronto.”

I Sixers possono dunque guardare all’evolversi della situazione campionato con maggiore serenità.

