NBA, Le reazioni dei giocatori agli episodi 3-4 (con Rodman) di “The Last Dance”

Gli episodi 3 e 4 di ‘The Last Dance’ sono finalmente online. Nella nottata, i giocatori NBA hanno potuto assistere al nuovo epilogo del documentario su Michael Jordan ed i suoi Chicago Bulls 1997-98. In queste nuove puntate l’attenzione è stata focalizzata su Dennis Rodman, altra pedina fondamentale per la compagine dell’Illinois, nonostante i suoi eccessi e la sua stravaganza fuori dal campo. Tanto strano che alcuni retroscena hanno scatenato sui social la reazione stupita di diversi giocatori NBA. Ecco le reazioni alle nuove puntate.

CJ McCollum

“Ogni squadra di ogni sport dovrebbe avere un giocatore con la mentalità di Dennis Rodman”. E giù di risate per CJ.

Every team in every sport got a player with Dennis Rodman mentality. They just don’t have his talent , intangibles and Phil Jackson as the coach 🤣 #TheLastDance — CJ McCollum (@CJMcCollum) April 27, 2020

Tristan Thompson

Più serio il commento di TT: “Rodman ha reso quei Bulls una squadra invincibile”

Rodman made that Bulls team invincible — Tristan Thompson (@RealTristan13) April 27, 2020

Richaun Holmes

Anche Richaun ha voluto sottolineare il talento negli Intangibles di Dennis: “Devi essere una star nel tuo ruolo… non credo ci sia altra persona diversa da Dennis Rodman che possa impersonificare questa frase”.

Be a star in your role…don’t think anybody personified that more than Dennis Rodman — Richaun Holmes (@Rich_Holmes22) April 27, 2020

Kevin Love

A locked in Dennis Rodman is a scary sight. 🐂🐂🐂 — Kevin Love (@kevinlove) April 27, 2020

Ja Morant

Alex Caruso

Per il GOAT invece il commento è tecnico: “Non posso ancora credere che Rodman si prese una vacanza nel bel mezzo della stagione!”

Still can’t believe Rodman took a whole vacation mid season 😭😭 — Alex Caruso (@ACFresh21) April 27, 2020

Donovan Mitchell

La stella dei Jazz laconico: “Dite quello che volete, ma Dennis Rodman ha inventato il load management”

Say what you want Dennis Rodman invented load management 😂😂😂😂😂 — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) April 27, 2020

Mo Mamba

Mentre Mo si concentra sul curioso aneddoto di Rodman con Carmen Electra durante la sua vacanza a Vegas in cui venne poi ‘disturbato’ da MJ per riportarlo agli allenamenti.

“There’s a knock on the door and it’s Michael Jordan, and I hid…” 🤣🤣 Anyone ever said that?#TheLastDance — Mo Bamba (@TheRealMoBamba) April 27, 2020

Frank Kaminski III

“Non c’è niente come una buona pausa a Las Vegas nel mezzo di una stagione con Carmen Electra per ristorare la mente il necessario.”

Nothing like a good Mid Season Vegas Bender with Carmen Electra to get the mind right — Frank Kaminsky III 🦛 (@FSKPart3) April 27, 2020

Garrett Temple

“La storia di Rodman a Vegas ti fa capire come fosse diverso il processo mentale di Phil Jackson come coach. Phil conosceva Dennis e sapeva come trattarlo!”

The Vegas story on Rodman shows how different Phil’s thought process was as a coach. #TheLastDance Phil knew Worm was wired differently!!! — Garrett Temple (@GTemp17) April 27, 2020

Trae Young

“VOGLIO VINCERE UN TITOLO!”

I WANNA WIN A CHAMPIONSHIP🏆 — Trae Young (@TheTraeYoung) April 27, 2020

Zach LaVine

“Chi altro vuole andare ad allenarsi o giocare dopo aver visto questo?!”

Who else wants to go workout or play after watching this? — Zach LaVine (@ZachLaVine) April 27, 2020

JJ Redick

Redick invece sottolinea l’importanza di MJ nell’adattarsi a nuove situazioni, ogni volta, in ogni istante della sua carriera e stagione.

My biggest takeaway from ep 3/4- circa 1990- MJ was the greatest player in the world. MVP. All Star Game MVP. Scoring champ. ECF appearance, ETC. But was willing to adapt to a new system/philosophy in order to achieve a higher level of success. — JJ Redick (@jj_redick) April 27, 2020

Gabrielle Union

Chiudiamo con la moglie di D-Wade che ha voluto complimentarsi con Phil e la sua gestione personale di Rodman.

I love that Phil Jackson didnt try to crush Rodman's spirit. #TheLastDance — Gabrielle Union (@itsgabrielleu) April 27, 2020

LEGGI ANCHE

The Last Dance: le reazioni dei giocatori NBA

The Last Dance: Jordan darà in beneficenza i proventi

NBA, The Last Dance: il regista spiega i curiosi sottopancia di Obama e Clinton