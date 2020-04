Wilt Chamberlain fu uno dei giocatori più dominanti della storia. Durante la sua carriera ha stabilito numerosi record, come quello del maggior numero di punti segnati in una partita, 100, e il maggior numero di rimbalzi catturati, 55. Le sue leggendarie battaglie contro il centro rivale Bill Russel, hanno aumentato la popolarità della NBA, durante gli anni ’60. Il suo essere un super atleta non si limitava al parquet. Era abilissimo in tutte le discipline dell’atletica, inoltre il suo fisico veniva ammirato come uno dei più potenti dell’epoca. Wilt non si rese famoso solo per le sue gesta nei campi di basket. Chamberlain era un personaggio pubblico, amante della vita notturna. Lui stesso dichiarò di aver condiviso il letto con ben 20.000 donne.

Ecco 11 curiosità che forse non sai su Wilt Chamberlain.

11. Non ha dormito la notte prima dei 100 punti

Wilt Chamberlain passò la notte prima della leggendaria partita in compagnia di una donna, a New York. Fu visto far festa fino alle 6 del mattino, quando si separò dalla compagna. Con tutte le conseguenze di una notte brava, alle 8 prese il treno per Philadelphia. Quando incontrò i compagni, andarono a pranzare, per poi prendere la corriera che li avrebbe portati al palazzetto di Hershey. Arrivò con qualche ora di anticipo, ed ebbe il tempo di fare una partitella amatoriale nell’area adiacente il palazzetto. Quello che successe in campo è storia. Evidentemente era quasi impossibile scaricare le batterie di Wilt.