La NBA ha rinviato ufficialmente la Draft Lottery e il Draft Combine

Come ci si poteva aspettare, la NBA ha deciso di posticipare gli eventi legati al Draft NBA 2020 come la Draft Lottery e il Draft Combine previsti per questo mese. La Lega, riunitasi oggi in conference call, ha quindi scelto di spostare più avanti (non sono state definite le nuove date, ndr) ogni riferimento al Draft che nel frattempo rimane confermato per il 25 giugno 2020.

The NBA has indefinitely postponed its NBA Draft Lottery and Draft Combine in May in Chicago due to coronavirus pandemic, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 1, 2020

Il rinvio della Lottery e del Draft Combine, secondo Marc Stein del New York Times, può essere letto come un qualcosa di positivo in riferimento ad una possibile ripartenza della NBA. L’intenzione della Lega, infatti, sarebbe quella di poter attendere di terminare la regular season per poter quindi procedere con regolarità allo svolgimento della Lottery. Finché non verranno definite le posizioni finali delle squadre nella stagione regolare, di fatto, sarà praticamente impossibile procedere con ulteriori eventi legati al Draft.

A positive to take from this is the fact that delaying the draft lottery reinforces that the NBA hopes to restart this season with regular-season games Can't have a draft lottery until the 2019-20 NBA standings are final … and they are clearly not final — Marc Stein (@TheSteinLine) May 1, 2020

Infine, come riporta correttamente Adrian Wojnarowki di ESPN, il Board of Governors della Lega riunitosi oggi non ha preso alcuna decisione di rilievo sulla data del Draft poiché ci sarebbe ancora da capire come muoversi riguardo lo svolgimento della stagione stessa.

The NBA's Board of Governors voted on those items in a conference call today, but held off on formally pushing back the June 25 Draft date — although sources still expect that will eventually be done. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 1, 2020

