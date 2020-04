Le scelte al secondo giro del Draft NBA entrano nelle lega senza far rumore. Spesso il loro nome non è a conoscenza neanche di alcuni addetti ai lavori. Ma mai come in NBA i giocatori senza grandi aspettative hanno la possibilità di mostrare il loro valore. Prevedere lo sviluppo di un giovane è estremamente difficile, infatti anche una potenziale stella può risultare inadatta al livello NBA. Può anche accadere il contrario, ovvero che un giovane non particolarmente talentuoso possa cambiare i destini di una franchigia. Il loro nome si trasforma da un piccolo fruscio a un assordante rombo. In questa speciale classifica andiamo a vedere quali sono i 10 migliori giocatori scelti al secondo giro del Draft NBA.

10. Mark Price

Mark Price fu selezionato al secondo giro dai Dallas Mavericks, nel 1986. Venne immediatamente scambiato ai Cleveland Cavaliers il giorno stesso. Mark Price veniva giudicato troppo lento e piccolo per reggere il ritmo NBA. Invece sorprese tutti quando divenne il secondo giocatore, dopo Larry Bird, a entrare nel club 50-40-90. In 12 anni di carriera, Price viaggiò a più di 15 punti di media, tirando con percentuali di alto livello per tutta la carriera. Giocò 4 All-Star Game e vinse per 2 volte la gara del tiro da 3 punti. I Cavs hanno ritirato la sua maglia numero 25.

Stats in carriera: 15.2 punti + 2.6 rimbalzi + 6.7 assist con il 47.2% dal campo, 40.2% dall’arco e oltre il 90% ai liberi.