NBA: Tilman Fertitta risponde alle voci di cessione dei suoi Rockets

Nonostante i tempi difficili, il miliardario Tilman Fertitta ha affermato che ha tutte le intenzioni di tenere gli Houston Rockets.

“I Rockets non sono in vendita a meno che il mondo arrivi alla fine, a quel punto non avrebbe più importanza, ok?”

Ha affermato Fertitta, che aveva acquistato la franchigia texana nel 2017, a Sam Amick, di The Athletic’s.

Il magnate, che ha costruito il suo successo investendo in ristoranti, hotel e casinò, ha visto i suoi affari soffrire durante la pandemia a causa dei provvedimenti governativi.

Sulla possibilità di farsi affiancare da un partner per quanto riguarda la proprietà degli Houston Rockets ha affermato:

“Non necessito di partner, per questo non ne ho. Non ho alcun interesse nell’avere un partner. Penso che i proprietari amino non avere partner, ma non tutti i team finanziariamente possono permetterselo. Io ho avuto l’opportunità, inclusa la mia famiglia, di possedere questa squadra al 100%, e non c’è ragione per cambiare.”