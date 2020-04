NBA, Cole Anthony si dichiara eleggibile per il Draft 2020

La star di North Carolina, Cole Anthony, si è dichiarata eleggibile per il Draft 2020. Dopo un’ottima stagione ai Tar Heels, il giovane talento si è sentito pronto per il grande salto. L’annuncio è stato reso pubblico attraverso il suo account Twitter.

Nelle ultime previsioni per il Draft di Bleacher Report, Anthony è dato come sesta scelta assoluta. La scelta ha buone probabilità di finire in mano ai New York Knicks, stessa franchigia che selezionò nel 1991 il padre, Greg Anthony. L’essere figlio d’arte ha sicuramente avvantaggiato Cole in qualche situazione, ma non è certamente garanzia di successo, come ha spiegato Marc J. Spears:

“Greg Anthony ha detto che suo figlio è d’accordo con il suo discorso sull’essere un leader in campo, trovando gioia non solo attraverso il proprio successo, ma anche attraverso il successo dei propri compagni di squadra.”

Lo stesso Greg si è espresso sul potenziale del proprio figlio:

“Non disprezza le critiche costruttive, e capisce dove potrebbe migliorare. Questo fa parte del suo obbiettivo, che è diventare un grande giocatore NBA”

Quest’anno Cole Anthony ha viaggiato con ottime cifre, con 18,5 punti di media e 4 assist a partita. Le sue percentuali invece sono state altalenanti, con il 38% dal campo e il 34% da tre punti. Inoltre il record di squadra ha fatto calare di qualche posizione le sue quotazioni. North Carolina ha infatti chiuso la stagione con un record di 14 vinte e 19 perse. Sulle qualità di Anthony si è espresso Jonathan Wasserman:

“Le squadre in lotteria stanno cercando una guardia e stanno osservando con interesse Cole Anthony, un realizzatore dinamico e con un buon ball-handling, che dovrebbe lavorare sul suo tiro e sulla capacità di prendere decisioni. Anche se abile, atletico e in grado di trainare l’attacco con la sua capacità di creare e segnare tiri in uno contro uno, rischia di tenere troppo la palla ferma e lasciarsi andare all’hero-ball.”

