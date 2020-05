NBA, John Wall avverte: “Il me che vedrete in campo sarà il migliore mai visto”

È passato parecchio tempo da quando John Wall ha messo per l’ultima volta piede sul parquet. Bisogna infatti risalire a Natale 2018 per ricordare l’ultima partita giocata dalla stella dei Washington Wizards contro i Detroit Pistons. Da quel giorno la carriera del giocatore è stata continuamente scossa da infortuni, operazioni e recuperi che hanno inevitabilmente danneggiato l’efficienza della franchigia e di Wall stesso.

Ora, però, il 5 volte All-Star sembra molto positivo per ciò che riguarda il futuro. In un’intervista al podcast di Matt Barnes e Stephen Jackson, infatti, si è detto pronto per scendere in campo e ammutolire tutti, tifosi, avversari e dirigenza:

“Oggi vedo i ragazzi più giovani, entrati nella lega da poco, che si divertono a fare a pezzi gli Wizards. Addirittura guardano con tono di sfida la nostra panchina. Beh, li avverto: quando inizierà la prossima stagione mi ricorderò di loro e vi assicuro che il John Wall che vedrete in campo sarà il migliore mai visto. È questa la parte spaventosa per tutti. Sono stato un All-Star negli ultimi 5 anni in cui ho potuto giocare. Scendevo in campo con due frammenti ossei nel ginocchio e nel tallone che mi davano fastidio, ma la gente non lo sapeva. La gente non ha ancora visto il miglior John Wall di sempre”.

Parole molto chiare e sicure che dovrebbero attivare un campanellino d’allarme nella lega.

Bisognerà vedere cosa farà la dirigenza per costruire un team vincente attorno al numero 2. Se John Wall tornasse ancora più in forma di prima, gli Wizards diventerebbero finalmente una minaccia nella Western Conference? Per quanto riguarda quest’anno la franchigia, prima dello stop della NBA, si è classificata al nono posto con un record 24-40, a guidarla uno strepitoso Bradley Beal.

