La NBA valuta di terminare la stagione a Disney World

Il futuro della stagione in corso è ancora incerto, ma la NBA si sta muovendo per farsi trovare pronta al momento della ripartenza. In queste settimane ha preso piede l’idea di concludere la stagione in un’unica località: tra le varie candidate c’è anche il Disney World Resort a Orlando, in Florida.

Come riporta Shams Charania, la lega sta prendendo in considerazione di giocare tutte le partite rimanenti nel noto parco divertimenti: una soluzione che comporterebbe un interessante accordo tra ESPN (canale dell’universo Disney) e TNT per i diritti TV.

One possible playing ground for NBA if finishing season becomes safe for league and players: Walt Disney World Resort property in Orlando, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. League has kept different scenarios in mind. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 29, 2020

Una possibilità, quella del Disney World Resort, che permetterebbe di giocare senza mettere a rischio la salute di staff e giocatori: isolata dal resto della città, la tenuta comprende varie strutture alberghiere e diverse aree dove poter giocare contemporaneamente. Il parco giochi, inoltre, si trova vicino a diverse strutture dove le squadre si possono allenare in tutta sicurezza, come l’ESPN Wild World of Sports Complex.

Nonostante non ci sia una data precisa per la ripartenza, come ha detto il commissioner NBA Adam Silver, il presidente esecutivo Disney Bob Iger ha rassicurato i piani alti della lega sull’isolamento e sulla sicurezza della struttura.

La maggior parte della Florida entrerà nella ‘Fase 1’ di riapertura a partire dal 4 maggio, ma non le contee di Miami e Palm Beach, dove ci sono ancora molte persone positive al COVID-19. Le strutture sportive, invece, saranno riaperte gradualmente.

Oltre a Disney World, la NBA considera di concludere la stagione in corso a Las Vegas, dove la lega svolge la Summer League.

