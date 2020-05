NBA: Kareem Abdul-Jabbar duro su Trump “Ci serve un uomo di stato”

Kareem Abdul-Jabbar è intervenuto sulle pagine di The Guardian sulla questione Covid-19, parlando soprattutto della gestione che Trump sta riservando all’emergenza:

“Abbiamo bisogno di un discorso di un uomo di stato, non di un… Trump. Non perché vuole essere rieletto, ma perché noi, come americani, abbiamo bisogno di essere ispirati a fare la cosa giusta, non per noi, ma per il nostro Paese.