Poche ore fa ha parlato il dottor Anthony Fauci. Il famoso consigliere per la Casa Bianca nonché esperto di virus ed epidemie, in una intervista al New York Times ha dichiarato come lo sport USA potrebbe rimanere fermo per tutto il 2020, inclusa l’NBA. Queste le parole di Fauci sull’argomento:

“La sicurezza, per i giocatori e per i fan, vince su tutto. Se non possiamo garantire la totale sicurezza, sfortunatamente ci ritroveremo nella situazione di dover dire che rimarremo senza lo sport quest’anno.”

Fauci, 79enne capo dell’Istituto Nazionale di allergie e malattie infettive, aveva dichiarato all’inizio di questo mese come ci fosse un piano per far tornare gli sport a patto che si impedisse l’accesso ai tifosi, con le squadre in totale quarantena tra una partita e l’altra per evitare così ogni contatto con il mondo esterno.

Fauci ha quindi chiosato la questione in questo modo:

“Mi piacerebbe poter riavere tutti gli sport. Ma come medico e scienziato, devo dire, guardando la situazione del nostro paese, che non siamo ancora pronti per provare a far ripartire gli sport.”

La NBA, lo ricordiamo, è ferma ormai da quasi due mesi dopo il primo caso di positività riscontrato su Rudy Gobert, proprio pochi minuti prima della partita tra Utah Jazz e Oklahoma City Thunder del 12 marzo.

