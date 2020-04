NBA G League, in arrivo Daishen Nix nel nuovo programma di allenamento

Nuovo giovane talento in arrivo nella G-League. La lega ha infatti annunciato che la guardia Daishen Nix si sta ritirando da UCLA per firmare un nuovo contratto con il campionato al di sotto della NBA.

Il giocatore si è così espresso per la decisione presa al Los Angeles Times:

“Penso che sia stata la cosa giusta per me, era una cosa che sentivo di dover fare, con l’appoggio della mia famiglia. Giocare nella G League praticamente mi prepara per la NBA, che è semplicemente su un gradino più alto”.

Secondo alcune fonti di ESPN, gli ultimi accordi tra Nix e la G League si sono svolti negli ultimi giorni. In questo modo, quest’anno Nix è il terzo giocatore a lasciare il college per unirsi al nuovo programma di allenamento predisposto dalla G-League. I primi, infatti, sono stati il potenziale numero 1 all’NBA Draft Jalen Green e Isaiah Todd. Entrambi hanno preso la decisione all’inizio di questo mese.

I tre giovani giocatori sono un primo esempio di come stanno cambiando le cose all’interno della NBA e nel mondo del College. Il coinvolgimento della G-League per lo sviluppo dei giovani prospetti possono diventare una valida alternativa al college. Ciò cambierà inevitabilmente la storia della lega. D’altra parte è difficile paragonare gli allenamenti del College con quelli predisposti dal secondo campionato NBA. Si vedrà, nel corso del tempo, quale sarà la destinazione preferita dai giovani talenti. Nel frattempo bisogna dare spazio a Green, Todd e Nix per vedere quali saranno i risultati e se, effettivamente, vale la pena seguire il percorso della G-League per prepararsi all’NBA.

