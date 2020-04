NBA, LiAngelo, LaMelo e Lonzo Ball firmano per l’agenzia di Jay-Z

LiAngelo, LaMelo e Lonzo Ball hanno firmato un accordo con Roc Nation Sport. L’agenzia è stata fondata dal rapper Jay-Z, e tra i suoi clienti più famosi figurano Kevin Durant e Kyrie Irving. L’annuncio è stato dato da Jermaine Jackson, manager di LaMelo, che ha dichiarato:

“E’ stata una decisione presa in famiglia. Adesso fanno parte di una nuova famiglia allargata. Stanno discutendo, insieme a Jay-Z, un nuovo piano per il futuro. Il gioco del basket sta cambiando, loro stanno creando qualcosa di completamente nuovo. Abbiamo parlato con diverse agenzie, ma la Roc Nation ha fatto un’ottima impressione sulla famiglia Ball. Conosco Jay-Z da quando giocavo ai Knicks, ma è stata una decisione dei ragazzi. Jay-Z è un maestro in ciò che fa, è globale. Usa la sua forza per potenziare la nostra.”

Lonzo Ball è abituato al cambiamento. Il giocatore dei New Orleans Pelicans ha iniziato la sua carriera insieme a Harrison Gaines, per poi passare, un anno fa, a Creative artist Agency. Lonzo, nella sua prima stagione a New Orleans, ha migliorato molto il tiro da 3 punti, il suo punto debole. Quest’anno ha viaggiato con un ottimo 38% da oltre l’arco.

Il più promettente al momento sembrerebbe LaMelo, candidato al prossimo Draft. Dopo l’esperienza in Australia con gli Illawarra Hawks, il più giovane dei fratelli Ball viene considerato uno dei migliori prospetti in circolazione. Secondo le previsioni di Jonathan Wasserman, di Bleacher Report’s, LaMelo è il candidato principale come prima scelta assoluta.

LiAngelo è attualmente in forza agli Oklahoma City Blue, squadra affiliata ai Thunder, che partecipa alla G League.

Leggi anche:

Jordan confessa: “Uno contro uno avrei battuto tutti tranne Kobe”

I 10 giocatori NBA con passioni insospettabili

Isaiah Thomas confuso con l’Isiah di Detroit: “Non ero io a far male a Jordan”