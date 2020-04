NBA, Il GM Scott Perry rinnova con i Knicks per un altro anno

Nessun cambio in cabina di regia per i New York Knicks. Scott Perry continuerà a gestire il mercato della franchigia newyorchese ed a ricoprire il ruolo di GM per almeno un altro anno. Dopo la difficile stagione della compagine della Grande Mela, le voci di un suo possibile allontanamento si erano fatte vive negli scorsi mesi. Ci ha pensato quindi Leon Rose, nuovo president of basketball operations, ad annunciare il rinnovo con Perry:

“Scott è un rispettato General Manager di pallacanestro, lo conosco da più di 20 anni e non vedo l’ora di continuare a lavorare a stretto contatto con lui mentre cerchiamo di costruire una squadra vincente qui a New York.”

I dettagli dell’accordo di Perry non sono stati confermati. I Knicks hanno registrato un record di 67-163 da quando Perry si è unito al front office della franchigia nel 2017. Il 56enne ha assunto per un breve periodo anche il ruolo di president of basketball operations proprio a seguito del licenziamento di Steve Mills nel febbraio di quest’anno.

