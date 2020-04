NBA, Draymond Green: “Durant non era mai felice per via di LeBron”

Draymond Green, stella dei Golden State Warriors, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo ex compagno di squadra, Kevin Durant. Durante il podcast All The Smoke, condotto da Matt Barnes e Stephen Jackson, Green ha detto che Durant non è mai stato felice nel corso di questi ultimi anni trascorsi poiché tutti lodavano LeBron James. Queste le dichiarazioni del numero 23 dei Warriors:

“Ogni volta che accendeva la tv sentivi sempre le stesse discussioni e le stesse cose. La domanda ricorrente era “LeBron James è il miglior giocatore della NBA?” e alla fine tutti dicevano che lui era il migliore. Ogni volta si discuteva per chi fosse il miglior giocatore e tutti dicevano sempre il suo nome. Questo è uno dei motivi per cui Kevin Durant non era felice e sereno.”

È da ormai diversi giorni che Draymond continua a focalizzare ogni suo discorso sul suo ex compagno. Sicuramente i rapporti fra i due non sono mai stati idilliaci e alcuni episodi dell’anno scorso ce lo hanno dimostrato. Anche questa dichiarazione, probabilmente, non passerà inosservata agli occhi di Durant.

LEGGI ANCHE:

NBA, I giocatori della G League voteranno per formare un’associazione

NBA, Steve Kerr è stato molto vicino a firmare con i New York Knicks

NBA, prossimamente un documentario su Kobe Bryant?