NBA, Gary Payton: ” Io e Malone ci mettemmo d’accordo per andare ai Lakers”

Gary Payton, leggenda dei Seattle Supersonics, ha rilasciato un’interessantissima dichiarazione durante il podcast All The Smoke condotto da Matt Barnes e Stephen Jackson. Payton ha detto che lui e Karl Malone avevano discusso in passato di giocare insieme, prima di ritrovarsi alla fine delle loro carriere ai Los Angeles Lakers nel 2004. Queste le sue dichiarazioni:

“Sai, ora è molto differente da com’era ai miei tempi. Io e Malone ci siamo ritrovati a LA perché già da tempo io e lui avevamo intenzione di giocare assieme. Ne abbiamo parlato per ben due All-Star game. Lo sapevamo tutti e due che avremmo dovuto cambiare entrambi squadra. I nostri proprietari volevano ragazzi giovani. Quando poi entrambi ci siamo ritrovati free agent, Magic Johnson iniziò a chiamarci e dirci che i Lakers ci volevano. Volevano noi due. Poi Malone mi chiamò e mi disse che lui sarebbe andato a Los Angeles, si sarebbe allontanato dallo Utah per abbracciare la California. Mi disse che dovevamo divertici perché ormai eravamo alla fine delle nostre carriere. Avevamo intenzione di chiudere le nostre carriere lì. “

Tutti però sappiamo come andò a finire quell’annata. I Lakers partirono favoritissimi e tra alti e bassi raggiunsero le Finals. Però le persero per 4-1 contro la sorpresa di quell’anno, i Detroit Pistons. Malone dopo quella stagione si ritirò, invece Payton continuò a giocare e nel 2006 vinse il titolo coi Miami Heat di Dwyane Wade e Shaquille O’Neal.

