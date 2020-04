NBA, Steve Kerr è stato molto vicino a firmare con i New York Knicks

L’attuale coach dei Golden State Warriors ha raccontato un aneddoto di mercato decisamente interessante, ovvero di essere stato molto vicino all’accordo con i New York Knicks nell’estate del 2014, anche e soprattutto in virtù del suo grande rapporto con Phil Jackson, all’epoca all’interno della dirigenza della franchigia della grande mela.

Steve Kerr ha giocato cinque stagioni sotto la guida di Phil Jackson, come membro dei Chicago Bulls di Michael Jordan ma, dopo alcuni pareri da parte di coach attivi in NBA egli ha deciso di accettare il posto di allenatore in California.

“Hanno detto tutti la stessa cosa: “Nonostante il tuo rapporto con Phil Jackson, la cosa più importante in NBA è il talento, e il team dei Warriors ha tantissimo talento”,

ha dichiarato Steve Kerr a Ernie Johnson di TNT, che ha poi proseguito:

“Mark Jackson ha fatto un lavoro splendido nel costruire le fondamenta. Ha centrato i playoffs per due anni di fila, ha vinto cinquanta partite in una stagione e un’ottima difesa. Un lavoro del genere non si vede molto spesso.”

New York arrivava da una stagione da sole 37 vittorie con conseguente esclusione dai playoffs, nonostante un Carmelo Anthony ancora a livelli All-Star.

La scelta di Steve Kerr si è rivelata azzeccatissima, creando una vera e propria dinastia, anche grazie a Kevin Durant, che ha raggiunto i giocatori già capaci di vincere un titolo ma sconfitti dai Cleveland Cavaliers.

Leggi anche:

Steve Kerr sul pugno di MJ: “Ha aiutato il nostro rapporto”

NBA, Ecco chi sono candidati per la panchina dei Brooklyn Nets

NBA, Draymond Green: “Io, Curry e Thompson abbiamo cambiato per sempre il basket”