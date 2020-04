Nba, prossimamente un documentario su Kobe Bryant

Durante l’ultima stagione di Kobe Bryant con i Los Angeles Lakers, una troupe televisiva ha seguito il numero ventiquattro, in maniera molto simile a quella che seguì i Chicago Bulls nella stagione 1997-98 la quale, di recente, ha concretizzato le riprese nella magnifica docu-serie The Last Dance.

Tutto ciò è stato confermato dal giornalista di ESPN Baxter Holmes.

John Black, che ha lavorato alle pubbliche relazioni dei Los Angeles Lakers, ha dichiarato che:

“La troupe ha avuto una libertà senza precedenti e, di gran lunga, un accesso superiore a chiunque altro”

I cameraman hanno seguito il Black Mamba ovunque, siglando accordi con l’Nba stessa, poiché erano presenti durante le partite, i riscaldamenti, gli allenamenti e, talvolta, persino dentro gli spogliatoi.

Il documentario sarebbe stato pronto per il 2021 circa ma, la morte di Bryant e l’emergenza, hanno sicuramente posticipato l’ipotetica data di rilascio.

Quello che è sicuro è che i fan attendono con ansia questo documentario che, anche sull’onda del grandissimo successo avuto fino ad ora da The Last Dance, godrà sicuramente di un grandissimo pubblico.

