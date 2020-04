NBA, dal 1 maggio si riparte in alcuni Stati

Da due mesi ormai, la NBA è sospesa a causa della pandemia di Covid-19. Dal primo caso positivo riscontrato l’11 marzo scorso, la lega ha subito preso delle decisioni, arrivando a sospendere la stagione.

L’insider NBA Adrian Wojnarowski via Twitter fa sapere che, dal 1° maggio, in alcuni Stati verranno riaperte le palestre dove gli atleti potranno tornare ad allenarsi, anche se solo individualmente o in piccoli gruppi. Gli allenamenti di squadra sono ancora proibiti. La decisione è maturata decisione dopo che, nei giorni scorsi, tre Stati americani – Georgia, Alaska e Oklahoma– hanno deciso di riaprire alcune attività nonostante i timori di una possibile nuova ondata di contagi.

Beginning on May 1, the NBA is allowing teams to open their practice facilities to players in cities and states where local governments have eased stay-at-home orders, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 25, 2020

Dove il contagio non sembra fermarsi, come Los Angeles o New York, le palestre non saranno ancora riaperte. U piccolo spiraglio per la ripresa della stagione resta, ma non si hanno ancora certezze in merito.

Leggi anche:

I giocatori della G League voteranno per formare un’associazione

NBA, Steve Kerr sul pugno di MJ: “Ha aiutato il nostro rapporto”

I 10 migliori giocatori scelti al secondo giro del Draft NBA

I Minnesota Timberwolves rispondono alla proposta shock di Trump