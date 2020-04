NBA, Knicks: vicino l’accordo con Brock Aller per un ruolo executive

Brock Aller, uomo di fiducia di Dan Gilbert nei 12 anni spesi ai Cleveland Cavaliers – dal 2017 esperto in materia di salary cap per la franchigia –, è prossimo al passaggio dietro la scrivania dei New York Knicks in veste di vicepresidente con delega alla ‘strategia’. La notizia viene riporata da diverse testate della Grande Mela: Stefan Bondy del NY Daily News scrive di un riavvicinamento tra le parti dopo una trattativa preliminare per la carica di assistant GM intavolata a inzio aprile. Per l’ex Cavs è pronto un ruolo non meglio definito di consulenza e coordinamento al fianco di Leon Rose, considerando anche le posizioni dirigenziali in bilico, a partire da quella del GM Scott Perry – in scadenza di contratto 30 giugno.

Ian Begley di SNY, vicino alle vicende di casa Knicks, cita un membro del front office che ritiene la squadra ‘ben posizionata’ in vista di una possibile opportunità di trade che possa portare una stella sulla sponda bluarancio dell’Hudson.

