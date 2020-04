NBA, Tyronn Lue interessato ai Brooklyn Nets

Secondo “Bleacher Report” l’assistente allenatore dei Los Angeles Clippers Tyronn Lue sarebbe interessato a diventare capo allenatore dei Brooklyn Nets l’anno prossimo. Si riunirebbe in questo modo con Kyrie Irving, che ha allenato in passato nei Cleveland Cavaliers.

Stefan Bondy del New York Daily News ha riportato la notizia, aggiungendo che è lecito ritenere che Lue non sarebbe a buon mercato, visto che precedentemente aveva rifiutato un’offerta triennale di 18 milioni di dollari per allenare i Los Angeles Lakers.

Bondy ha anche riportato che il general manager dei Nets Sean Marks ha dichiarato che durante la pausa forzata a causa dell’epidemia di coronavirus, la squadra non è alla ricerca di un allenatore. Inoltre è contento dell’allenatore ad interim Jacque Vaughn.

Lue e “Uncle Drew” hanno riscosso un grande successo assieme a Cleveland. L’allenatore, subentrato a David Blatt durante la stagione 2015-16, fu l’artefice di una memorabile cavalcata che portò ai Cavaliers il primo anello della loro storia sconfiggendo i Golden State Warriors al termine di sette drammatiche partite.

Anche le due successive stagioni furono eccellenti, nonostante le sconfitte subite dai Warriors. Tyronn fu licenziato nella stagione 2018-2019, quando Kyrie era già approdato ai Celtics. Questa notizia arriva dopo che Vincent Goodwill di Yahoo Sport ha riferito che a marzo il rapporto con Atkinson si era deteriorato in maniera definitiva. Inoltre è stato riferito che Kyrie vorrebbe proprio Lue come allenatore.

Joe Vardon di The Athletic ha suggerito che Irving avrebbe superato la tensione degli ultimi anni a Cleveland. Del suo rapporto con LeBron e di come Kyrie avrebbe gestito diversamente la situazione è già stato detto molto durante la scorsa stagione. Probabilmente anche Tyronn la pensa come lui.

Se la stagione dovesse riprendere i Nets sono settimi ad Est. Lue troverebbe anche una situazione migliore per competere la prossima stagione visto che sia Irving che Durant saranno probabilmente in salute e pronti a tornare.

