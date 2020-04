Nowitzki torna sul titolo NBA del 2011: “È stato il momento più alto della mia carriera”

È ancora tempo di quarantena negli States e, come tanti altri giocatori ed ex-giocatori della NBA, anche Dirk Nowitzki sta rilasciando interviste via internet, in streaming. L’ultima occasione lo ha visto protagonista di una chiacchierata col celebre opinionista di TNT, Ernie Johnson. Il tedesco ha ripercorso le memorabili annate che hanno composto la sua lunghissima carriera, eleggendone il momento migliore:

“[Vincere il titolo] È stata la sensazione più bella. Dopo più di 10 anni di duro lavoro, finalmente raggiungi la cima. È il momento migliore. Specialmente per la squadra che avevamo: un gruppo di veterani senza nessun egoismo, che amava giocare insieme agli altri, starci insieme. È stato sicuramente il momento più alto”

La vittoria del titolo nel 2011 ha senza dubbio contribuito in maniera centrale a costruire la leggendaria carriera del numero 41 di Dallas. Nowitzki e i Mavs vinsero il titolo da underdog, arrivando alle Finals contro il neonato Big 3 dei Miami Heat. LeBron, Wade e Bosh erano sicuramente i favoriti, ma ad avere la meglio fu Dallas in sei partite. Il tedesco fu anche l’MVP di quelle finali, chiuse a 26 punti di media, con 9.7 rimbalzi.

Qui sotto, un estratto dell’intervista:

