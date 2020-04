The Last Dance: Jordan darà in beneficenza i proventi

Michael Jordan non riceverà denaro per il documentario The Last Dance. Kurt Badenhausen di Forbes ha riferito che Jordan intende donare in beneficenza i proventi che riceverà, che dovrebbero aggirarsi attorno ai $4 milioni.

L’ex stella dei Chicago Bulls dunque non riceverà alcun beneficio economico dal documentario trasmesso da ESPN ma è possibile che ne ottenga altri, meno tangibili. Per coloro che hanno avuto la fortuna di vederlo giocare, l’intera serie servirà a ricordare perché viene indicato da tutti come il più forte giocatore di basket ogni epoca. Mentre le generazioni più giovani, cresciute con le imprese di Kobe Bryant e LeBron James, potranno osservare più attentamente la carriera di Jordan e farsi un’idea diversa da quella che avevano, come successo per esempio a Trae Young.

