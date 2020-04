NBA, Magic Johnson sta con Shaq: “I suoi Lakers avrebbero vinto contro i Bulls di Jordan”

Qualche giorno fa il buon Shaq aveva chiaramente confermato come i suoi Los Angeles Lakers del Three-Peat avrebbero vinto contro i Chicago Bulls di Michael Jordan. Dichiarazioni che avevano creato una certa polemica tra i tifosi NBA di tutto il mondo. Nelle scorse ore, a sostenere tale tesi, ci ha pensato anche Magic Johnson, leggenda del basket USA e avversario di ‘mille battaglie’ dello stesso MJ. Queste le parole di Magic rilasciate a LA Sports:

“I Bulls non avevano grandi centri, ciò che Shaq avrebbe fatto a quei ragazzi sarebbe stato probabilmente devastante. Shaq ha ragione, avrebbe creato un certo scompiglio. Avrebbe fatto sicuramente la differenza perché sappiamo tutto che Kobe e Michael si sarebbero annullati a vicenda. Se Jordan avesse segnato 40 punti, Kobe gli avrebbe risposto con altri 40. Kobe non avrebbe ceduto di fronte a nessuno. Non gli interessava chi fosse davanti a lui. Ha modellato il suo gioco proprio su quello di Michael. Perché sostengo le dichiarazioni di Shaq? Perché ha ragione, l’unico altro role player di Chicago era Scottie Pippen. Ma Scottie non poteva fare quello che faceva Shaq. Però sarebbe stato divertente vederli in azione.”