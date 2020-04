Sull’onda dell’entusiasmo per la stagione NBA 1997/98 generato da The Last Dance, anche Tracy McGrady è intervenuto per parlare sul suo primo anno nella lega, che avrebbe potuto giocare con Michael Jordan.

Come rivelato dallo stesso giocatore, i Chicago Bulls infatti sarebbero andati vicini dall’acquisire la futura stella in cambio di Scottie Pippen.

A bloccare però la trattativa ormai definita si intromise lo stesso Michael Jordan, desideroso di giocare ancora un anno con il nucleo che tante vittorie aveva già portato ai Bulls

In pochi sanno che la sera del Draft Jerry Krause stava provando a chiudere lo scambio per portarmi ai Bulls in cambio di Pippen. Poi Michael Jordan chiamò e fermò tutto. Mi avevano anche fatto fare un provino segreto, tanto erano interessati.

Tracy McGrady was nearly traded to Chicago in exchange for Scottie Pippen in 1997 but Michael Jordan vetoed the trade pic.twitter.com/sdSXGk7pPE — NBA Central (@TheNBACentral) April 20, 2020

