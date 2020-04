Nel mondo dello sport ci sono tante sfide che stimolano la fantasia dei più appassionati: chi vincerebbe tra Muhammad Alì e Mike Tyson? É più forte Messi o Pelé? Chi avrebbe vinto tra i Lakers del three-peat 2000-02 e i Chicago Bulls di Michael Jordan, dominatori della NBA per un decennio? A questo proposito Shaquille O’Neal non ha dubbi: i suoi Lakers.

Intervistato da Ariel Helwani per ESPN durante il podcast “Ariel Helwani on Wednesday”, l’ex centro dei Lakers ha dichiarato:

“Senza dubbio avremmo vinto noi perché avrei distrutto i vari Luc Longley, Bill Winnington, Bill Cartwright e tutti giocatori che avrebbero mandato contro di me sotto canestro. Sarei stato io il fattore decisivo di quelle sfide, la mia capacità di segnare tiri liberi sarebbe stato il mio limite e l’unico loro modo di fermarmi “

I successi dei Chicago Bulls di His Airness e dei Lakers di Shaquille O’Neal hanno lo stesso comune denominatore: Phil Jackson. In caso di uno scontro tra le due franchigie, su quale panchina si sarebbe seduto Jackson? Anche qui Shaq non ha dubbi:

“Avrebbe scelto i Bulls, soltanto per una questione temporale: sono stati la sua prima vera squadra, la prima impresa della sua carriera. Phil mi conosce bene, per questo avrebbe cercato in tutti i modi di innervosirmi con l’Hack-a-Shaq. Avrei viaggiato tranquillamente a 28-29 punti di media, ma a decidere tutto sarebbe stata la mia percentuale ai liberi. Con me è sempre stato un testa o croce, 50% di possibilità di riuscita e 50% di fallimento. Segnare con continuità dalla lunetta per i Lakers avrebbe significato successo e anche battere Jordan“

