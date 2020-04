Mercato NBA, Lou Williams conferma: “Fino alla fine ai Clippers”

Lou Williams chiuderà la carriera NBA con i Los Angeles Clippers. Questo è quanto appreso poche ore con piacere dai tifosi della compagine californiana dopo le ultime parole del Playmaker ai microfoni di ESPN. Williams, 32 anni, nel 2018 ha firmato un triennale da 24 milioni di dollari complessivi che significano 8 milioni in tasca all’anno. Un segno d’amore eterno verso i Clippers, date le qualità e le possibilità in mano al giocatore di poter strappare un contratto molto più pesante:

“Per me basta così. Lo dico a tutte le squadre là fuori: non giocherò più per nessun altro dopo i Clippers. Mi identifico con questo gruppo di giocatori e questa organizzazione. Non mi vedo trovare una situazione del genere da altre parti.”

Williams, da ormai 6 stagioni con la squadra allenata da coach Doc Rivers, ha vinto il premio di “Sesto Uomo dell’Anno” già in 2 occasioni (2018 e 2019). La guardia veterana ha segnato in media 20.6 punti nelle sue ultime tre stagioni con L.A.: un notevole aumento rispetto alla media classica di 14.5 punti in carriera. Lou diventerà free agent nell’estate del 2021, ma quanto pare il suo futuro sarà ancora colorato di bianco-rosso.

