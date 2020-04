NBA, Danny Green: “Questi Lakers? Squadra più divertente della mia carriera”

Danny Green, guardia dei Los Angeles Lakers, ha rilasciato un’intervista a Sabreena Merchant. Green, tra le diverse domande, ha risposto ad una in maniera particolare affermando come i gialloviola siano speciali e diversi da altre franchigie con le quali Danny abbia avuto l’opportunità di giocare (e vincere) come i Toronto Raptors e i San Antonio Spurs. Queste le parole del 32enne proveniente da North Babylon:

“Questa è la squadra con la quale mi sono divertito di più in 11 anni di carriera. Questa stagione per noi è speciale. Ma non per qualche mio traguardo personale. Non è neanche una delle mie migliori stagioni a livello individuale. Ma perché ci divertiamo molto a giocare insieme e abbiamo avuto anche molto successo. Nessuno guarda le proprie statistiche individuali. Abbiamo un gruppo fantastico e vincente. Ti diverti anche se giochi 10, 20 o 5 minuti a partita. Questo è uno dei nostri segreti. Sicuramente è una delle stagioni più divertenti da quando sono nella Lega, perché vinciamo, ci godiamo il momento e non ci sono discussioni su quante giocate deve fare uno o quante volte deve tirare. Tutti fanno la loro parte e ognuno ha il suo ruolo preciso.”



Le aspettative dei Lakers a inizio stagione erano altissime e la compagine guidata da LeBron James e Anthony Davis le sta rispettando: sono primi nella combattutissima Western Conference, vincendo il 78% delle partite disputate. Se la stagione NBA dovesse ricominciare, i Lakers sarebbero i favoriti per la conquista del titolo NBA. Anche se non vi sono garanzie sul quando e sul se si tornerà a giocare.

