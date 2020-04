Accordo tra NBA-NBPA: ridotti del 25% gli stipendi dei giocatori

La NBA e la NBPA hanno trovato l’accordo per ridurre lo stipendio del 25% dei giocatori, a partire dal 15 maggio. La notizia è stata riferita in primis da ESPN, definendo l’accordo sicuro. Infine è arrivata la conferma da parte delle due associazioni coinvolte. Infatti nei contratti dei giocatori è presente una clausola che stabilisce per i proprietari la possibilità di bloccare una parte di stipendio di fronte a cause di forza maggiore.

La trattativa è stata lunghissima. All’inizio la proposta dei proprietari era quella di tagliare il 50% dello stipendio, ma la NBPA ha rifiutato l’offerta in prima istanza. Successivamente le due parti hanno portato avanti le rispettive posizioni fino ad arrivare ad un punto d’incontro sul già citato 25%.

Dall’11 marzo la National Basketball Association è ferma dopo il primo caso di Covid-19. In questi giorni si è parlato di un possibile ritorno in campo ma non si hanno ancora delle certezze a riguardo. La pandemia in America non sembra arrestarsi e molto probabilmente lo sport a stelle e strisce dovrà osservare ancora diverse settimane di pausa. Anche perché nel caso di una riduzione sostanziale degli infetti, le franchigie dovranno prendere tutte le precauzioni del caso per un graduale ritorno alla ‘normalità’ che, in ogni caso, non ci sarà prima di un vaccino.

Nel frattempo Donald Trump nelle scorse ore ha annunciato che tutti gli eventi sportivi non godranno della presenza del pubblico fino alla fine del 2020.

