Gianna Bryant, Alyssa Altobelli e Payton Chester scelte al Draft WNBA

Gianna Bryant, Alyssa Altobelli e Payton Chester sono state scelte come prima, seconda e terza scelta onoraria durante il Draft WNBA 2020 che si è svolto nella notte. Le tre ragazze sono passate a miglior vita il 26 gennaio, in quel fatale schianto in elicottero che ha portato via anche Kobe Bryant. Furono nove le persone coinvolte in quel tremendo incidente. Le tre ragazze giocavano nella stessa squadra e tutte e tre sognavano, un giorno, di poter giocare in WNBA.

Nel Draft WNBA 2020, terminato poche ore fa, la commissioner Cathy Engelbert prima di cominciare a chiamare le giocatrici ha reso onore a Gianna, Alyssa e Payton, selezionandole in diretta TV. La commissioner ha detto:

“Abbiamo realizzato il desiderio di queste tre ragazzine. Una volta diplomate tutte e tre sarebbero volute entrare nella WNBA. Era il sogno di Gianna. Voglio comunque congratularmi con le ragazze scelte quest’anno e fare i miei più sentiti complimenti. Ricordo di continuare a lavorare duro, non dovete mai accontentarvi. Usate la Mamba Mentality.”

Un gesto bellissimo, simbolico per ricordare le tre giovani vittime con la passione, smodata, per la pallacanestro.

