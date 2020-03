NBA sospesa, stipendi: cosa prevede il CBA?

La stagione NBA, come noto, è sospesa fino a data da destinarsi a causa del Coronavirus Covid-19. Lo scenario eccezionale ha richiesto da subito misure stringenti. Lega ed NBPA hanno trovato l’accordo per una sospensione temporanea dei controlli antidoping a campione, ma si valuta anche la possibilità di trattenute sugli stipendi spettanti agli atleti.

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, la lega ha accreditato gli stipendi al 15 marzo, confermando i pagamenti fino al 1 aprile. Tuttavia, la situazione è in evoluzione e a oggi, in attesa di successivi aggiornamenti, non vi sono garanzie oltre quella data.

Vediamo nello specifico come il contratto collettivo – Collective Bargaining Agreement, CBA – tra le parti regolamenta la situazione di fronte a cause di forza maggiore, ivi inclusa, ovviamente, la pandemia.

ART. XXXIX, sezione 5

Per ogni partita non disputata e non riprogrammata in un secondo momento, la clausola (b) della presente sezione prevede la possibilità di trattenute sul compenso spettante a un giocatore pari a circa l’1% [1/92.6 per la precisione] per ogni partita saltata. La riduzione di compenso si applica al primo stipendio spettante al giocatore dall’inzio della sospensione. Ferme restando le partite giocate – o programmate nel periodo interessato dalla sospensione –, il calcolo per la trattenuta tiene conto del calendario standard di una franchigia: 5 partite di esibizione / pre-stagione, 82 partite di Regular Season, e 5.6, in media, ai Playoff [totale 92.6].

