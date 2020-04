NBA, Cuban: “Doncic può diventare il più grande Maverick di sempre”

Non ci sono molti dubbi sul fatto che Luka Doncic sia uno dei migliori talenti della NBA. Il proprietario dei Dallas Mavericks, Mark Cuban, pensa infatti che lo sloveno possa diventare il più grande giocatore nella storia dei texani. Ora quando pensiamo ad ex leggende che hanno giocato a Dallas, il primo nome che torna in mente a tutti è quello di Dirk Nowitzki, ma sempre secondo l’owner della franchigia, Doncic potrebbe puntare a superare tutti i suoi record. Queste le parole di Cuban sull’argomento:

“Se può sorpassare Dirk? Secondo me sì. Il gioco è cambiato tanto da quando Nowitzki ha fatto il suo ingresso nella Lega. Ha molto talento il ragazzo. In futuro avrà sicuramente la possibilità di vincere un MVP e anche un titolo NBA. Può anche diventare il più grande Mavericks di sempre. Credo che Nowitzki lo speri anche lui. Sono grandi amici e si supportano a vicenda.”

Cuban ha quindi affermato che il duo Doncic-Nowitzki, se entrambi avessero giocato durante il loro prime, sarebbero stati i nuovi Scottie Pippen e Michael Jordan dell’era moderna:

“Se tutti e due avessero condiviso il campo nei loro anni d’oro, avremmo potuto paragonarli a Scottie Pippen e Michael Jordan”

Parole al miele rivolte alla superstar dei Dallas Mavericks. Chissà se questo pensiero su Doncic diventerà in futuro realtà. Resta il fatto che il giovane sloveno è sicuramente uno dei migliori giocatori della sua generazione. Poi, never say never.

