NBA, I GM avvertono: “Serve 1 mese di preparazione se si riparte”

Se nel recente futuro la NBA dovesse mai riprendere, dobbiamo comunque aspettarci un lento ritorno alla competizione. Questo perché, secondo quanto riporta ESPN, le franchigie avrebbero chiesto alla Lega stessa di poter prima tornare a lavorare un minimo con i giocatori in maniera tale da farli tornare in discreta forma. Il periodo di tempo è stato quantificato in 1 mese. Nel frattempo diverse stelle NBA si starebbero comunque allenando a dovere, avendo a disposizione nelle proprie case di tutti gli attrezzi necessari per il mantenimento fisico. Queste le parole a ESPN di un preparatore atletico, rimasto anonimo, di una delle 30 franchigie della Lega:

“Ci sono alcuni giocatori che hanno il privilegio di isolarsi nelle loro dimore di lusso con palestre attrezzate a modo e (che) hanno praticamente costruito i propri centri di allenamento in maniera professionale. Ci sono poi altri giocatori che sono andati a casa dei propri genitori o ancora coloro che non dispongono di campi o palestre… questi non possono vivere come gli altri. Ci sono casistiche diverse in questa Lega, ci sono 450 giocatori diversi. È chiaro che dobbiamo prendere una decisione non basandoci esclusivamente sul fatto che alcuni si possono comunque allenare.”

Tutti i team NBA hanno chiuso le loro strutture di allenamento a causa delle disposizioni governative americane per il contenimento della diffusione del coronavirus. La superstar dei Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, è tra i diversi giocatori che non hanno la possibilità di allenarsi in questo periodo poiché non dispone di uno spazio adeguato.

Quanto tempo sarà concesso ai giocatori dipenderà anche da quanti soldi la Lega sarà disposta a perdere per ‘aspettarli’. Chiaro che il mese di ripresa sarà assolutamente cruciale per riprendere un minimo di tenuta fisica poiché la regular season contava ancora poche partite in programma prima dell’inizio dei playoff NBA. E quello è davvero un altro tipo di basket.

