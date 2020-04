Uno sport senza record sarebbe soltanto regole e partite. Per alcuni potrebbe andare bene lo stesso, per altri non ci sarebbe niente di più noioso. I record fanno parte di qualsiasi sport, lo animano e, lo rendono estremamente competitivo. L’unione fa la forza, è vero, ma siamo sinceri: chi non pensa ai traguardi personali da raggiungere, lo fa per carenza di classe o per mancanza di carattere.

Nell’altra faccia della moneta, vi sono quei giocatori che pensano sì alla squadra, ma che non dimenticano il sogno del bambino che erano. Ovverosia diventare il migliore, entrare a far parte della storia. E questo significa essere ricordati per sempre. I record si fanno e si abbattono. Quelli bravi li studiano, ci girano intorno, ne sentono l’odore ma non ci arrivano. Le leggende cancellano il nome del predecessore e scrivono, al suo posto, il proprio. Talvolta involontariamente. Ecco a voi i 12 record NBA (quasi) impossibili da battere.

12. Percentuale di tiri liberi segnati in una stagione

Un vero e proprio cecchino José Calderón. Il playmaker spagnolo, durante la sua avventura ai Toronto Raptors, nella stagione 2008/2009 ha messo a segno ben 151 tiri liberi su 154. Percentuale di realizzazione? 98.1%. Non male.

11. Gare consecutive con almeno una tripla a segno

Kyle Korver si è presentato agli Atlanta Hawks nel migliore nei modi. Arrivato dai Chicago Bulls, il classe ’81 ha segnato almeno una tripla per 127 partite consecutive tra il 2012 e il 2014.

10. Falli tecnici in una stagione

Questo è uno dei primati per cui non si desidera rimanere nella memoria di tutti. Uno di quei primati che, come detto prima, si segnano involontariamente. Per caso. Il detentore è Rasheed Wallace che, con la casacca dei Portland Trail Blazers, durante la stagione 2000/2001 ne ha commessi ben 41.

9. Numero di titoli vinti in panchina

Il leggendario Phil Jackson ha dominato la scena anni ’90 e anche la prima decade del nuovo millennio. Il Maestro Zen si è aggiudicato ben 11 titoli da allenatore, sulle panchine di Chicago Bulls e Los Angeles Lakers.

8. Numero di titoli vinti da giocatore

Un altro 11. Stavolta, però, la cifra appartiene a Bill Russell. Il fenomenale centro dei Boston Celtics anni ’50 e ’60 si è aggiudicato 11 titoli NBA, di cui gli ultimi due nei panni di giocatore – allenatore.

7. Partite vinte consecutivamente

I Los Angeles Lakers del 1971/1972, capeggiati da Jerry West e Wilt Chamberlain, furono una vera e propria macchina da guerra. Hanno vinto ben 33 partite di fila. Un record che regge ormai da 50 anni. Qualcuno ci è andato vicino, ma niente di più.

6. Partite vinte in regular season

I Golden State Warriors 2015/2016 hanno abbattuto contro i Memphis Grizzlies un record che era dei Chicago Bulls 1995/1996. La squadra di Jordan e Pippen arrivò a 72 vittorie, scavalcando il muro dei 70 successi. Curry, Thompson e compagnia sono arrivati a 73. Incredibile.

5. Numero di partite consecutive

A.C Green, in carriera, ha vestito le maglie di Los Angeles Lakers, Phoenix Suns, Dallas Mavericks e Miami Heat. In 15 anni di NBA, dall’inizio alla fine del suo percorso, ha disputato 1777 partite consecutive. Senza mai saltarne una.

4. Numero di assist in carriera

Il re indiscusso degli assist è John Stockton, bandiera e leggenda degli Utah Jazz. Il 10 volte All Star è a quota 15.806: circa 3700 assist in più rispetto al secondo classificato – Jason Kidd.

3. Numero di punti in carriera

Ci ha messo 20 stagioni Kareem Abdul-Jabbar per raggiungere la vetta dei migliori marcatori NBA. La stella di Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers siede sul trono con 38.387 punti. La media punti della sua carriera è 24.6 punti a partita.

2. Numero di rimbalzi in partita

Il giovanotto della foto è Wilt Chamberlain. Due volte campione NBA – 1966/1967 e 1971/1972 -, il 24 novembre 1960 con la maglia dei Philadelphia Warriors ha segnato questo unico e incredibile record: 55 rimbalzi in una sola gara.

1. Numero di punti in partita

Il nome è lo stesso, cambia solo l’anno e il record. Wilt Chamberlain, sempre con la casacca dei Philadelphia Warriors, nel 1962 ha messo la sua firma sul primato di punti segnati in una sola partita. Un numero tondo, perfetto. Cento.

