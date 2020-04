NBA, canotta di rookie LeBron all’asta: cifra record in vista

Secondo quanto si apprende dal portale TMZ, a partire dal 14 aprile prossimo sarà messa all’asta sulla piattaforma Goldin Auctions una canotta indossata da LeBron James nel corso della sua stagione da rookie in due occasioni – 7 e 12 novembre 2003, rispettivamente contro Pacers e Heat.

Il fondatore di Goldin Auctions®, Ken Goldin, non ha nascosto le aspettative in vista del via ufficiale, dalla base d’asta di $50.000 dollari.

Ecco le sue dichiarazioni:

“I cimeli di LeBron James sono attualmente fra i più ricercati. Dopo aver fatto segnare quest’anno il record per la vendita di una LeBron James card a $900.000 dollari, ci auguriamo che questa canotta da gioco faccia registrare il prezzo più alto pagato per una maglietta di pallacanestro. A oggi il record è $630.000 dollari”

La cifra record citata fa riferimento a un’altra maglia indossata da LeBron, nello specifico durante l’All-Star Game 2020. In quel caso il ricavato venne devoluto in beneficienza alla Mamba On Three Fund and the Mamba and Mambacita Sports Foundation, legata al compianto Kobe Bryant.

L’asta resterà aperta sino al 16 maggio.

