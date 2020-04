NBA, Giannis Antetokounmpo: “Non sto più giocando a basket”

Giannis Antetokounmpo, stella dei Milwaukee Bucks, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ad ESPN riguardo i suoi ‘allenamenti’ personalizzati in casa, dichiarando anche l’impossibilità di giocare a basket. Dopo che il Covid-19 ha preso piede negli Stati Uniti e le misure di emergenza si sono intensificate, i Bucks hanno chiusi i loro campi di allenamento. Un problema per il greco che a differenza di qualche suo collega, non può vantare di un campo a casa sua. Queste le sue parole:

“Io non ho un campo di basket in casa o in giardino. E’ da tempo che non sto più giocando a basket. Per ora mi sto allenando in casa e sto cercando il più possibile di mantenere la forma e il fiato. Ma non mi sto allenando a giocare a basket. La franchigia però sta cercando di aiutarci. Ci ha consegnato attrezzi e ci ha dato delle indicazioni per svolgere alcuni lavori a casa. Ci porta anche il cibo a casa, grazie ad un servizio di catering, così possiamo seguire meglio il nostro piano alimentare”.