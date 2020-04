Il Draft NBA 2020 verso il rinvio: ecco le varie possibilità

Molte franchigie NBA sembrano sperare che il Draft 2020 venga posticipato rispetto alla data prevista fissata per il 25 giugno. Adrian Wojnarowski, celebre penna di ESPN, pochi minuti fa ha infatti affermato:

“Molti team NBA sono uniti nella convinzione che il Draft debba svolgersi non prima del 1° agosto a causa delle difficoltà accorse nell’ottenere informazioni circa i prospetti durante la pandemia legata al coronavirus.”

La data del Draft potrebbe anche essere influenzata dalla stagione 2019-2020, che è stata sospesa a marzo. Non è infatti attualmente chiaro se e quando la stagione riprenderà. La selezione potrebbe avvenire in maniera speculare a quella stabilita dall’NFL che vedrà i general manager collegati virtualmente da casa propria, ma anche in questo caso ci sono alcuni aspetti che ne impedirebbero lo svolgimento nella data prevista.

Anche il primo di Agosto però potrebbe essere ancora troppo presto per alcuni team e questo lascerebbe pensare ad un Draft al quale le squadre si approccerebbero con molte meno informazioni del solito, motivo in più per seguirlo con attenzione.

Non manca molto prima che la Lega si esprima in maniera ufficiale circa questa delicata questione, nel frattempo il tempo passa. Nella speranza che tutto possa tornare quanto prima alla normalità, vi terremo aggiornati circa la questione che, tra le altre cose, dipende anche dalla data di apertura della free agency.

LEGGI ANCHE:

NBA, canotta di rookie LeBron all’asta: cifra record in vista

NBA, C.J. McCollum chiarisce il discorso relativo ai 150 giocatori instabili economicamente

NBA, Stephen Curry ringrazia l’infermiera che lavora con la sua maglia