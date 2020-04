La NBA è pronta per il torneo di H-O-R-S-E: ecco i partecipanti

La NBA è ancora ferma, causa coronavirus, ma la voglia di basket e di intrattenere milioni di spettatori è tanta. La lega dunque, in collaborazione con la WNBA e la NBPA ha ufficializzato il primo torneo di HORSE della sua storia.

I partecipanti si sfideranno dalle loro abitazioni, cimentandosi nel celebre gioco da playground che consiste nel replicare i tiri (spesso strani) degli avversari.

Tra i giocatori ancora in attività troviamo Chris Paul degli Oklahoma City Thunder, Trae Young degli Atlanta Hawks, Mike Conley degli Utah Jazz e la stella dei Chicago Bulls Zach LaVine. Ad essi si aggiunge anche Allie Quigley, giocatrice WNBA con i Chicago Sky. Come detto però all’evento parteciperanno anche tre ex leggende del basket americano. Si tratta del Campione NBA Paul Pierce, di Chauncey Billups e della leggendaria Tamika Catchings, quattro volte campionessa olimpica con Team USA.

Il torneo (che verrà trasmesso da ESPN) prevede tre turni e avrà inizio domenica 12 aprile mentre le semifinale e la finale andranno di scena il 16 aprile. Il primo turno verrà opposti: Paul-Quigley, Young-Billups, LaVine-Pierce, Catchings-Conley. In palio ci sono 200k dollari, donati da State Farm, che saranno devoluti per la lotta al coronavirus.

