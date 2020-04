Torneo giocatori NBA 2K20: ecco chi è approdato in semifinale

Sta quasi per concludersi il torneo di NBA 2K organizzato tra i giocatori della lega di basket americana e che vede un primo premio da 100 mila dollari da devolvere in beneficenza per la lotta al Coronavirus. Tante le star della palla a spicchi che hanno preso parte all’iniziativa.

Partiti in sedici, tra i quali anche uno dei più forti del gioco, Kevin Durant, non sono mancati momenti memorabili. Come l’umiliazione inflitta da Drummond a Cousins, con un impietoso 101-49. Il momento forse più epico di questo torneo NBA 2K, offerto da Rui Hachimura: il rookie infatti, ad un certo punto del match contro Booker, ha chiesto l’aiuto di un assistente per portargli dell’acqua. A dimostrazione di aver preso la cosa davvero sul serio. Peccato che non sia bastato.

Rui had a waterboy the first round now he got a coach too? 🤣 He ain't playin around pic.twitter.com/sY9nDGACSM — NBA 2K20 (@NBA2K) April 9, 2020

Questa notte sono così emersi i 4 semifinalisti che si contenderanno il titolo. La cosa che balza agli occhi è come i veterani non siano riusciti ad imporsi. I semifinalisti infatti sono 3 giocatori sotto i 26 anni, ossia Devin Booker, Deandre Ayton e Montrezl Harrell. L’unico a resistere ancora degli over è Patrick Beverley, che ai quarti ha avuto la meglio su Andre Drummond, portando sul parquet la sua dota migliore. Il Trash Talking!

A frapporsi, adesso, nel suo cammino verso la finale, un altro centro, Deandre Ayton, che ha sconfitto Trae Young 73 a 66. Dall’altra parte invece, la sfida vedrà Booker e Harrell, con la concreta possibilità di veder sfidarsi in finale due giocatori dei Phoenix Suns.

Dopo tanto attendere, i tifosi dell’Arizona potrebbero vedere alzare un torneo quest’anno. Forse.

Leggi anche:

Under the radar – 10 regole NBA sconosciute ai più

NBA, C.J. McCollum chiarisce il discorso relativo ai 150 giocatori instabili economicamente