Adam Silver: “La NBA condurrà la ripresa economica degli Stati Uniti”

Nonostante le alternative messe in atto dalla lega, l’obiettivo della NBA è tentare di terminare la propria stagione il prima possibile, come ribadito nella giornata di ieri da Adam Silver.

Il Commisioner infatti, nel corso di una conference call con presidenti delle leghe sportive americane ed il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato come il ritorno delle attività sportive sia fondamentale anche dal punto di vista economico.

Attraverso una esaustiva spiegazione, Adam Silver ha fatto notare come la NBA ed il suo indotto siano di fatto imprescindibile per la ripresa economica degli Stati Uniti

La NBA condurrà la ripresa economica degli Stati Uniti. Siamo molto determinati a tornare a giocare. Ci rendiamo conto di avere a che fare con una pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero, ma se nelle prossime settimane ci saranno miglioramenti, tali da permetterci di tornare a lavorare in condizioni di sicurezza, vorremmo tentare di giocare i Playoffs anche nella finestra estiva. Siamo pronti a giocare anche ad Agosto e Settembre, ma solo se sarà possibile e soprattutto se al sicuro.

Al termine della riunione, Adam Silver ha inoltre annunciato, assieme ai New York Knicks ed i Brooklyn Nets, la donazione di un milione di mascherine per la città di New York.

