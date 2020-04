NBA ed ESPN al lavoro per realizzare sfide di H-O-R-S-E

Allo stato attuale, nessuno degli addetti ai lavori si aspetta che la NBA possa riprendere a giocare in breve tempo, motivo per cui Adam Silver desidererebbe produrre qualche spettacolo alternativo per i tifosi della palla a spicchi.

Come riportato infatti da Adrian Wojnarowski, la NBA e l’ESPN starebbero infatti lavorando ad un nuovo format televisivo, che vedrebbe i suoi migliori giocatori cimentarsi in alcune delle classiche sfide da campetto, come un torneo di H-O-R-S-E (il nostrano asino).

Per ricordare le regole del gioco, si tratta essenzialmente di una partita tra due o più giocatori, dove al tiro messo a segno da un concorrente, gli altri partecipanti devono replicare al canestro con le stesse modalità, per evitare di guadagnare una lettera della parola H-O-R-S-E.

I dettagli, tra cui l’effettiva attuazione ed il coinvolgimento dei giocatori, sono ancora in fase di definizione, ma parrebbe verosimile che le sfide si svolgerebbero in ogni caso a distanza, con ogni atleta impegnato nella palestra della proprie abitazione.

La NBA è sospesa dallo scorso 12 marzo, quando alcuni suoi atleti, contagiati dal coronavirus, hanno costretto la lega a fermare per ragioni di salute pubblica ogni gara.

