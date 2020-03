NBA, Anche James Dolan positivo al Coronavirus

New York è uno dei focolai più importanti al mondo con oltre 52.000 casi accertati e più di 7.300 ricoverati in ospedale. Tra questi figura anche il nome di James Dolan, proprietario dei New York Knicks. Il famoso uomo d’affare, infatti, è stato trovato positivo al test sul Coronavirus. A rivelarlo è stata la stessa franchigia NBA:

The Madison Square Garden Company Executive Chairman and Chief Executive Officer Jim Dolan has tested positive for coronavirus. He has been in self-isolation and is experiencing little to no symptoms. He continues to oversee business operations.

— NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) March 29, 2020