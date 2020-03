NBA, Ballmer compra il Forum di Los Angeles per 400 milioni

Il progetto futuro dei Los Angeles Clippers sembra finalmente prendere forma. La franchigia californiana negli scorsi mesi, per voce del suo presidente, aveva annunciato l’intenzione di staccarsi dello Staples Center per avere una casa propria. Steve Ballmer, quindi, ha intensificato i rapporti con James Dolan, proprietario dei New York Knicks e di MSG Company, per l’acquisizione dello storico ‘Forum’ sito in Inglewood.

Attraverso la costituzione della CAPSS LLC, Ballmer & il vice-presidente dei Clippers, Dennis Wong, hanno raggiunto un accordo con la “Madison Square Garden Company” di Dolan sulla base di 400 milioni di dollari. Queste le parole di un raggiante Ballmer al termine della trattativa:

“Questo è un momento purtroppo difficile, ma crediamo fortemente in un futuro migliore. Ci siamo quindi impegnati nell’investimento nella città di Inglewood, che siamo sicuri risulterà positivo per la comunità, i Clippers e i nostri fan.”

L’acquisizione conclude implicitamente una lunga battaglia legale tra Ballmer e MSG sullo sviluppo dell’arena proposta dai Clippers, che dovrebbe essere costruita nelle immediate vicinanze del Forum, l’ex casa dei Los Angeles Lakers. L’idea in testa alla franchigia di LA sarebbe quella di avere la nuova Arena pronta per il 2024. Nel frattempo il Forum non verrebbe buttato giù, ma utilizzato come sede per l’organizzazione di concerti ed eventi collaterali al mondo della musica.

