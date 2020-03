NBA, Antetokounmpo confessa: “Il supertifoso di Toronto il più fastidioso”

Nav Bhatia, supertifoso dei Toronto Raptors, è la persona più fastidiosa incontrata da Giannis Antetokounmpo in tutte le 30 arene NBA. A rivelarlo è stata proprio la stella dei Milwaukee Bucks il quale ha risposto in maniera secca alla domanda di Drake durante un Q&A con lui. Il greco ha affermato:

Non è tardata la replica di Bhatia che ha risposto in maniera divertita su Twitter, offrendogli anche di portarlo a cena fuori la prossima volta che Antetokounmpo tornerà a giocare a Toronto:

Hahaha @Giannis_An34 love you like family before and after the game but during those 48 minutes I have to do whatever it takes to give my boys the edge! You have to know when you visit Toronto you get the 1-2 punch @Drake then the superfan 🙂 dinner on me next time #staysafe https://t.co/NVbwAtNVSJ

— Nav Bhatia Superfan (@superfan_nav) March 28, 2020