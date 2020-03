Nonostante l’improvvisa sospensione della stagione NBA 2019-2020, la NBPA (National Basketball Players Association) ha assicurato che i giocatori verranno regolarmente pagati anche a campionato fermo.

I giocatori più rappresentativi e facoltosi, hanno però ho cercato di dare il buon esempio, soprattutto in virtù delle proprie disponibilità economiche, instaurando una corsa di solidarietà per supportare chiunque fosse stato messo in difficoltà finanziaria dalla vicenda.

Andiamo a vedere chi sono quindi i 10 giocatori NBA più pagati durante la stagione 2019-2020.

10. Paul George — $ 33 milioni

Team: Los Angeles Clippers

Posizione: Ala Piccola

Contratto attuale: Quadriennale da 136 milioni di dollari

Le vicende contrattuali di Paul George hanno tenuto sulle spine i tifosi di svariate franchige per anni: dopo aver annunciato infatti di non voler rinnovare con gli Indiana Pacers, era stato prontamente spedito in Oklahoma.

Nonostante l’ottimo rapporto instauratosi tra il giocatore e i propri tifosi, per tutta la stagione hanno fluttuato sopra di loro le sirene dei Los Angeles Lakers, come eplicitato dallo stesso Magic Johnson.

Dopo aver però spiazzato un po’ tutti rifirmando con i Thunder, soprattutto in onore della sua grande amicizia con Russell Westbrook, è nuovamente ritornato sui propri passi ritrovando la strada per la sua città natale, sponda Los Angeles Clippers.

Assieme a Kawhi Leonard, compone un dinamico duo non solo dal profilo tecnico, ma anche economico, grazie al favoloso contratto firmato nel 2018.