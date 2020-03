I 10 agenti sportivi più ricchi e potenti nella NBA

Vuoi sapere chi sono gli agenti sportivi più ricchi della NBA? Con la stagione attualmente sospesa è tempo per fare un po’ il recap di quanto concerne il contorno di questa magnifica lega, partendo dall’elemento che comanda ogni cosa: il denaro. Negli ultimi anni il Salary Cap è schizzato alle stelle, così è stato normale attendersi un’impennata anche nelle commissioni versate dalle agenzie degli agenti sportivi più in voga oltreoceano.

Forbes, famoso magazine finanziario, ha quindi studiato ogni transazione avvenuta nelle due sessioni di mercato NBA del 2019 per stilare la classifica dei 10 agenti sportivi NBA più ricchi del momento. Da segnalare anche la presenza di Leon Rose, attualmente diventato president of basketball operations dei New York Knicks, così come di Jay-Z e Rich Paul, il famoso collaboratore di LeBron James.

10. Darren Matsubara

Agenzia: Wasserman Group

Commissioni 2019: 17.4 milioni di dollari

Contratti attivi 2019: 434.7 milioni di dollari

Numero clienti: 9

Clienti famosi: Steven Adams, Clint Capela, Brandon Knight

Darren Matsubara è Executive Vice President e amministratore delegato della divisione basket di Wasserman, con oltre 400 milioni di dollari in contratti attivi grazie all’accordo con diversi giocatori NBA come Steven Adams, Clint Capela, gemelli Lopez, Bojan Bogdanovic e i 70 milioni in 5 anni di Brandon Knight.